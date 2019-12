Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Dezember 2019

Heute: Es bleibt den ganzen Tag über bedeckt in Hannover und der Region. Dabei bleibt es allerdings trocken. Bei Maximaltemperaturen von 8 Grad liegt ein trister langweiliger Montag vor Hannover.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Am Dienstag steigen die Temperaturen weiter an - auf bis zu 12 Grad. Zwischen all den dichten grauen Wolken zeigt sich am Nachmittag auch die Sonne für ein paar Stunden am Himmel.

Mittwoch: Deutlich kälter wird wieder der Mittwoch. Bei 6 bis 8 Grad handelt es sich aber auch um den fröhlichsten Tag der Woche - die Sonne scheint und verdrängt fast alle Wolken vom Himmel.

Donnerstag: Ähnlich zeigt sich auch der Donnerstag. Bis zu zehn Grad warm wird der Tag, begleitet von der Sonne, die immer wieder zwischen den Wolken hindurchlugt.