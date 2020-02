Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 16. Februar 2020

Heute: Der Frühling steht vor der Tür! Bis zu 14 Grad erwarten die Hannoveraner am Sonntag. Perfekt für einen Sonntagsspaziergang: der Nachmittag. Dann zeigt sich nämlich auch die Sonne über Hannover. Es bleibt trocken.

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Morgens ziehen einige Wolkenfelder über Hannover hinweg und die Temperatur liegt bei 8 Grad. Am Mittag ist der Himmel bedeckt, die Sonne ist nicht zu sehen bei Höchstwerten von 10 Grad. Dafür dürfen sich die Hannoveraner am Nachmittag über ein paar Sonnenstrahlen am Himmel freuen.

Dienstag: Die Temperaturen fallen wieder. Am Morgen werden es nur knapp 4 Grad in Hannover. Zum Mittag hin wird es etwas wärmer und die Sonne zeigt sich am Himmel. Das hält allerdings nicht lange an. Am Nachmittag soll es nass werden.

Mittwoch: 4 bis 6 Grad bringt der Mittwoch in der Landeshauptstadt. Dabei bleibt es trocken. Die Sonne zeigt sich den ganzen Tag über am Himmel und lädt ein zu viel Zeit an der frischen Luft.