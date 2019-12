Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 15. Dezember 2019

Heute: Am Vormittag noch etwas Regen, danach scheint dann allerdings auch die Sonne. Den böigen Wind nehmen Adventsspaziergänger und Weihnachtsmarktbesucher sicher in Kauf. Die Temperaturen steigen auf 7 Grad an.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag:Es bleibt den ganzen Tag über bedeckt in Hannover und der Region. Dafür dürfte es kaum Niederschlag geben. Maximaltemperaturen von 8 Grad sind drin.

Dienstag: Mit bis zu 13 Grad wird es an diesem Dienstag fast frühlingshaft warm. Und auch vier Sonnenstunden gibt es. Regenschauer sind unwahrscheinlich.

Mittwoch: Auch zur Wochenmitte bleibt es meist trocken. Es gibt viele Wolken. Und die Temperaturen sind zurück im einstelligen Bereich.