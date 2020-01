Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 14. Januar 2020

Heute: Mild geht es am Dienstag weiter. 11 Grad sind maximal drin, dafür muss auf Sonne verzichtet werden. Auch Regen im Laufe des ganzen Tages erwartet. Zudem werden starke Wind-Böen vorhergesagt.

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Zur Mitte der Woche wird es fast schon frühlingshaft: Bis zu 13 Grad sind drin. Dazu weht ein kräftiger Wind, mit Regen ist nicht zu rechnen. Zwischendurch kommt die Sonne raus.+

Donnerstag: Strahlender Sonnenschein erwartet uns in Hannover am Donnerstag. Höchsttemperatur: 7 Grad.

Freitag: Auch am Freitag bleibt es sonnig in Hannover. Erst am Abend ziehen wieder Wolken auf. Höchsttemperatur: 9 Grad.