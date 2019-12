Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. Dezember 2019

Heute: Am Vormittag können ein paar Schneeflocken fallen. Später wird daraus Schneeregen und spätestens am Nachmittag kriegen wir es mit dem klassischen Regen zu tun. Insgesamt also ein eher ungemütlich nass-kalter Freitag bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Sonnabend: Auch der Sonnabend bringt reichlich Niederschläge. Dazu kommt ein kräftiger Wind. Das Thermometer pendelt sich zwischen 2 und 5 Grad ein.

Sonntag: Es wird mit bis zu 9 Grad deutlich milder als in den vergangenen Tagen. Und der Sonntag bleibt zudem meist niederschlagsfrei. Optimistische Wetterexperten rechnen sogar mit bis zu 5 Sonnenstunden.

Montag: Grau in grau präsentiert sich der Start in die neue Woche. Es bleibt weiter sehr mild. Und es bleibt aber auch meist trocken.