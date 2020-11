Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. November 2020

Heute: Am letzten Werktag vor dem Wochenende zeigt sich die Sonne wieder vermehrt - jedoch überwiegend am Vormittag. Bei Temperaturen von maximal 11 Grad ziehen am Nachmittag dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken.

Drei-Tage-Prognose für Hannover