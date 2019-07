Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. Juli 2019

Heute: Es will nicht so richtig sommerlich werden in diesem Juli. Auch heute nicht. Vormittags etwas Regen, nachmittags ein paar Gewitter - einen Sonnabend Mitte Juli stellt man sich anders vor. Die Temperaturen steigen auf maximal 22 Grad an.

Sonntag: Nur zwei Sonnenstunden können wir an diesem Sonntag erwarten. Und das heißt auch: Mehr als 20 Grad sind nicht drin. Im Freibad wird nicht viel los sein.

Montag: Auch zum Wochenstart bleibt es grau. Die Sonne lässt sich kaum blicken und wir erreichen nur 18 Grad. Es wird etwas windig, dafür aber wohl niederschlagsfrei.

Dienstag: Die Wolkendecke öffnet sich auch am Dienstag kaum. Erst am Abend könnte es etwas auflockern. Das Thermometer steigt immerhin wieder auf die 20-Grad-Marke.