Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 13. Januar 2020

Heute: Die Woche startete mild und wenig sonnig. Aber wenigstens ab und an ist der blaue Himmel zwischendurch zu sehen. Regnen soll es am Montag in Hannover nicht. Die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Mild geht es am Dienstag weiter. 11 Grad sind maximal drin, dafür muss auf Sonne verzichtet werden. Auch Regen im Laufe des ganzen Tages erwartet. Zudem werden starke Wind-Böen vorhergesagt.

Mittwoch: Zur Mitte der Woche wird es fast schon frühlingshaft: Bis zu 13 Grad sind drin. Dazu weht ein kräftiger Wind, mit Regen ist nicht zu rechnen. Zwischendurch kommt die Sonne raus.+

Donnerstag: Strahlender Sonnenschein erwartet uns in Hannover am Donnerstag. Höchsttemperatur: 7 Grad.