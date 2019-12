Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. Dezember 2019

Heute: Gute Nachricht: Heute wird es längst nicht so viel regnen wie am Mittwoch. Meist bleibt es niederschlagsfrei. Am Nachmittag zeigt sich sogar die Sonne mal. Gegen Abend nimmt der Wind zu. Die Temperaturen steigen auf höchstens 5 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Freitag: Die Sache mit dem erwarteten Schnee am Freitagvormittag relativiert sich gerade etwas. Sah es zunächst noch nach richtigem Schneefall aus, rudern die Wetterexperten inzwischen wieder zurück. Wenn Schnee, dann nur ein bisschen. Und wenn er auf die Erde fällt, dürfte er schnell wieder weg sein. Ab dem Nachmittag hat sich das sowieso erledigt. Dann regnet es wieder, und das nicht zu knapp bei Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad.

Sonnabend: Viel Regen auch zum Start ins Wochenende. Dazu wird der Wind immer kräftiger. Das Thermometer zeigt maximal 6 Grad an.

Sonntag: Auch der Sonntagmorgen ist regnerisch. Später Wetterbesserung, sodass man trockenen Fußes einen Weihnachtsmarkt besuchen kann. Allerdings hält sich der böige Wind. Es wird mit bis zu 8 Grad wieder milder.