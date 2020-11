Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. November 2020

Heute: Konnte sich die Sonne am Tag zuvor selten durchsetzen in Hannover und der Region, ist sie an diesem Donnerstag wieder öfter zu sehen. 5 bis 12 Grad erwarten uns heute.

Drei-Tage-Prognose für Hannover