Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. November 2019

Heute: Das Wetter bleibt in Hannover relativ freundlich. Besonders am Morgen ist es aber auch sehr kalt. In der Nacht ist die Temperatur auf 2,9 Grad gefallen. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf. Auch die Sonne lässt sich aber immer wieder blicken. Höchsttemperatur am Nachmittag: 7 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Ähnliches Bild am Mittwoch, allerdings bei weniger Sonne. Dafür bedecken dichte Wolkenfelder den Himmel über Hannover bei maximal 6 Grad.

Donnerstag: Am Donnerstag meldet sich die strahlende Herbstsonne zurück. Kalt bleibt es trotzdem. Höchsttemperatur: 7 Grad. Nachts fällt die Temperatur auf um die 2 Grad.

Freitag: Nur 6 Grad sollen am Freitag erreicht werden. Es bleibt den ganzen Tag bewölkt, aber trocken.