Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. Juli 2019

Heute: Am Freitag bleibt es ungemütlich. Den ganzen Tag über kann es zu Schauern kommen, am Vor- und Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Einzig am Mittag zeigt sich die Sonne kurz bei Höchstwerten um die 21 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Das Wetter startet mit vielen Wolken ins Wochenende. Die erwarteten Temperaturen liegen am Sonnabend bei 17 Grad Grad, am Nachmittag kann es regnen.

Sonntag: Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Sonntag: viele Wolken, keine Sonne. Dafür soll es trocken bleiben. Höchsttemperatur: 17 Grad.

Montag: Die neue Woche startet, wie die alte Woche aufgehört hat: Es bleibt bewölkt, aber trocken bei maximal 17 Grad.