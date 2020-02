Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 12. Februar 2020

Heute: Am Morgen gibt es mehr Wolken als Sonne bei Werten von 2 Grad. Später zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken und das Thermometer klettert auf 6 Grad. Am Abend überwiegt in Hannover dichte Bewölkung aber es bleibt trocken.

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Die Lage entspannt sich erst wieder richtig am Donnerstag. Bei 2 bis 7 Grad zeigt sich am Vormittag die Sonne über Hannover. Lediglich am Abend kommt es zu leichten Regenschauern. Dabei bleibt es windstill.

Freitag: Ähnlich ruhig wird der Freitag. Nach einem verregneten Morgen, zeigt sich ab dem Nachmittag die Sonne. Genau das richtige Wetter, um entspannt ins Wochenende zu starten.

Sonnabend: In Hannover kann sich morgens die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Werten von 4 Grad. Im Laufe des Mittags verdecken einzelne Wolken die Sonne und die Höchstwerte liegen bei 11 Grad.