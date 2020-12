Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Dezember 2020

Heute: Nach einem frostigen Morgen steigen die Temperaturen an diesem Freitag auf höchstens vier Grad an. Aber es bleibt trocken. Außerdem lässt sich die Sonne ab und an mal wieder sehen.

Drei-Tage-Prognose für Hannover