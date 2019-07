Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. Juli 2019

Heute: Regen erwartet uns in Hannover am Donnerstag, aber wohl nicht so viel wie zunächst erwartet. Es ist den ganzen Tag über bewölkt. Ab 18 Uhr dann kann es regnen. Gegen Mittag erreicht das Thermometer das Maximum von 20 Grad. In der Nacht zur Freitag sind dann auch Gewitter möglich.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Es bleibt ungemütlich. Es soll bis zum Morgen regnen, die Sonne guckt nur kurz hinter den Wolken hervor. Am Freitagabend dann blitzt und donnert es in Hannover. Erwartete Höchsttemperatur: 22 Grad.

Sonnabend: Das Wetter startet mit vielen Wolken ins Wochenende. Die erwarteten Temperaturen liegen auch am Freitag bei 17 Grad Grad.

Sonntag: Ein ähnliches Bild zeigt sich auch am Sonntag. Es bleibt wolkig. Höchsttemperatur: 16 Grad.