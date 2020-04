Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. April 2020

Heute: Es wäre geradezu perfektes Wetter für die Osterfeuer, doch die sind bekanntermaßen verboten in diesem Jahr: strahlender Sonnenschein den ganzen Tag und eine Höchsttemperatur von 16 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover

Sonntag: Der Ostersonntag wird der schönste Tag des Wochenendes: Es gibt wieder Sonne satt, und es wird bis zu 22 Grad warm.

Montag: Der Ostermontag beginnt morgens mit Regenschauern. Gegen Mittag hört der Regen auf, am Nachmittag kommt sogar wieder die Sonne raus. Es wird aber nur maximal 11 Grad warm.

Dienstag: Auch am Dienstag sind wieder Wolken am Himmel zu sehen. Doch der Regen bleibt aus. Bei Temperaturen um die 10 Graf ist es deutlich kühler als noch am Wochenende.