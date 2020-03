Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 11. März 2020

Heute: Tagsüber meist trocken und auch meist freundlich mit bis zu 6 Sonnenstunden. Am Abend und in der Nacht kann es aber wieder regnen. Das Thermometer steigt auf bis zu 13 Grad an.

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Der Wind nimmt wieder zu an diesem Donnerstag, der sich sonst sehr wechselhaft zeigt. Nach einigen Regentropfen am frühen Morgen, wird es immer sonniger. Der Sonne-Wolken-Mix bringt dazu 7 bis 10 Grad.

Freitag: Viel Wind - und etwas Regen. den ganzen Tag über zeigt sich die Sonne zwar über Hannovers Himmel, am Nachmittag kommen aber auch einige Regenschauer hinzu. Die Temperaturen bewegen sich wieder im einstelligen Bereich.

Sonnabend: Das Wochenende beginnt sonnig - und mit knackigen 0 Grad. Nach dem eisigen Morgen steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 9 Grad an. Dabei schieben sich immer wieder einige Wolken vor die Sonne.