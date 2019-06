Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 10. Juni 2019

Heute: Die Sonne hat es schwer an diesem Pfingstmontag. Immer wieder wird sie von Wolken verdeckt. Dafür wird es angenehm warm: 25 Grad sind drin. Am Abend allerdings fängt es an zu regnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Der Dienstag beginnt mit Regen, der später allerdings aufhört. Dafür bleibt es den ganzen Tag bedeckt. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. Und abends kann es auch wieder regnen.

Mittwoch: Am Mittwoch wird das Wetter langsam wieder besser - allerdings etwas kälter. Die Sonne scheint, dazu weht allerdings ein ordentlicher Wind. Mehr als 20 Grad sind nicht drin. Dafür kann es aber auch Schauer geben.

Donnerstag: Die Sonne scheint, wenn auch immer wieder Wolkenfelder durchziehen. Es wird bis zu 24 Grad warm.