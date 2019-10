Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 9. Oktober 2019

Heute: Vergleichsweise mildes Herbstwetter erwartet die Hannoveraner am Mittwoch. Mit bis zu 14 Grad ist es relativ warm und am Vormittag schaut vielleicht auch mal die Sonne hinter den Wolken hervor. Am Abend ist auch Regen möglich.

3-Tages-Prognose für Hannover

Donnerstag: Wolken, bis zu 14 Grad und bis zu 5 Stunden Sonne: Regnen soll es nicht. Der Wind nimmt zu.

Freitag: Erneut wärmer wird es am Freitag. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei knapp 17 Grad. Dazu soll es den ganzen Tag bei dichter Bewölkung regnen..