Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Dezember 2019

Heute: Der zweite Adventssonntag lädt zum kuscheligen Beisammensein auf dem Sofa ein. Draußen ist es grau und trist. Die Temperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. Für Spaziergänger bietet sich der Nachmittag an: Dann zeigt sich auch mal die Sonne am Himmel.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Ein wenig kälter aber ansonsten genauso trist und grau wird der Montag. Zum Beginn der Woche kommt außerdem vereinzelt Regen hinzu.

Dienstag: Endlich ein Lichtblick. Aller Voraussicht nach wird sich am Dienstag einmal wieder die Sonne zeigen. Sogar für vier Stunden. Am Abend und in der Nacht könnte es wieder nass werden.

Mittwoch: Nach der Sonne, kommt der Regen. Am Mittwoch bleiben die Temperaturen zwischen 3 bis 4 Grad genauso konstant wie der Regen, der sie begleitet. Die Sonne lässt sich zur Mitte der Woche nicht blicken.