Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Oktober 2019

Heute: Nach dem goldenen Herbsttag am Montag kommt nun der Regen zurück nach Hannover. Mit 15 Grad wird es zugleich auch wieder wärmer. Die Sonne lässt sich kaum blicken. Im Laufe des Nachmittags soll es weitgehend trocken bleiben.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Ein ähnliches Wetter-Bild zeichnet sich auch für Mittwoch ab. Es bleibt bewölkt und mit rund 15 Grad relativ warm. Auch Regen ist möglich. Am Vormittag lässt sich voraussichtlich aber auch die Sonne mal hinter den Wolken blicken.

Donnerstag: Wolken, bis zu 14 Grad und vielleicht auch Sonne: Auch der Donnerstag bleibt eher grau. Regnen soll es nicht. Die Wolken brechen zwischendurch immer wieder auf.

Freitag: Erneut wärmer wird es am Freitag. Die erwartete Höchsttemperatur liegt bei knapp 17 Grad. Dazu erwartet die Menschen in Hannover am Morgen Regen und im Laufe des Tages dichte Bewölkung.