Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 8. Juli 2019

Heute: Die Woche in Hannover startet vergleichsweise kühl und mit vielen Wolken. Die erwartete Höchsttemperatur: um die 16 Grad. In der Nacht sind die Temperaturen auf unter 10 Grad gesunken. Zugleich frischt der Wind im Laude des Tages spürbar auf. Also morgens besser warm anziehen!

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Der Dienstag wird mit 18 Grad etwas wärmer, zudem lässt sich zum Nachmittag die Sonne wieder blicken.

Mittwoch: Ähnliches Bild auch am Mittwoch: Im Laufe des Morgens viele Wolken. Maximalwerte: 21 Grad.

Donnerstag: Regen erwartet uns in Hnanover in der Nacht zu Donnerstag. Nass geht es auch in den Tag. Erst im Laufe des Abends kommt eventuell auch die Sonne hinter den Wolken hervor. Erst dann erreicht das Thermometer das Maximum von 17 Grad.