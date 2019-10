Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 7. Oktober 2019

Heute: An diesem Montagmorgen wird es so richtig kalt in Hannover! In der Nacht ist das Thermometer auf bis zu 2,9 Grad gefallen. Doch es erwartet uns ein sonniger klarer Herbsttag. Die Sonne soll den ganzen Tag scheinen. Dabei erreicht das Thermometer am Nachmittag bis zu 11 Grad.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Schon am Dienstag kommt der Regen nach Hannover zurück. Mit 15 Grad wird es auch wieder wärmer. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Mittwoch: Ein ähnliches Wetter-Bild zeichnet sich auch für Mittwoch ab. Es bleibt bewölkt und mit rund 15 Grad relativ warm. Auch Regen ist möglich.

Donnerstag: Wolken, bis zu 14 Grad und vielleicht mal ganz kurz auch die Sonne: Auch der Donnerstag bleibt eher grau. Regnen soll es nicht.