Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 7. Juni 2019

Heute: Zum Start in das Wochenende strahlt die Sonne wieder den ganzen Tag über. Dazu wird es bis zu 24 Grad warm. Von Wolken und Regen gibt es heute keine Spur. Allerdings wird es windig.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Auch der Start in das Pfingstwochenende wird schön sonnig: Einzig ein böiger Wind könnte etwas stören. Die Temperaturen liegen bei maximal 22 Grad.

Sonntag: Der Pfingststonntag wird nicht ganz so schön, immer wieder verdecken Wolken die Sonne. Aber es wird schön warm: 24 Grad.

Montag: Noch wärmer wird es am Pfingstmontag - dann sind sogar 27 Grad drin. Sonne und Wolken wechseln sich dabei ab. Regen ist am ganzen Wochennende nicht in Sicht.