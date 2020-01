Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 7. Januar 2019

Heute: Das Wetter bleibt grau. Aber es bleibt meist trocken am Dienstag in Hannover. Am Morgen ist Nieselregen möglich. Die Temperaturen liegen um die 6 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Zur Wochenmitte sollte der Regenschirm aber zur Standardausrüstung gehören, wenn man aus dem Haus geht. Viel Regen, den ganzen Tag über. Und Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad.

Donnerstag: Mit voraussichtlich 12 Grad wird es am Donnerstag noch wärmer. Der Regen dauert zumindest am Vormittag an, dazu kommt noch ein böiger Winger.

Freitag: Etwas freundlicher wird es wieder am Freitag in Hannover. Die Temperaturen sinken im Laufe des Tages auf etwa sechs Grad, in der Nacht sogar auf 2 Grad. Die Wolken werden lichter und der Wind lässt nach.