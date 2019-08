Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 05. August 2019

Heute: Die Woche beginnt grau und trist. Bei bis zu 27 Grad blitzt die Sonne nur ab und an zwischen den Wolken hindurch. Am Nachmittag können Gewitter aufziehen.

Dienstag: Bis zu 26 Grad sind am Dienstag möglich. Es soll trocken bleiben. Zwischendurch kommt auch immer mal wieder die Sonne hinter den Wolken hervor.

Mittwoch: Durchwachsen zeigt sich das Wetter am Mittwoch. Am Vormittag ist Regen möglich und es bleibt bedeckt, am Nachmittag kommt die Sonne raus. Höchsttemperatur: 25 Grad.

Donnerstag: Ein bisschen freundlicher wird der Donnerstag. Bei bis zu 26 Grad ist es zwar wolkig, immer wieder zeigt sich aber auch die Sonne in voller Pracht.