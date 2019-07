Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. Juli 2019

Heute: Der Freitag in Hannover wird ein eher grauer Tag ohne viel Sonne. Es kann in der Nacht zu Sonnabend auch leicht regnen. Mehr als 22 Grad werden nicht erreicht.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Sonnabend: Am Sonnabendnachmittag soll es bei 17 Grad in Hannover mal wieder regnen. Die Natur freut sich.

Sonntag: Auch am Sonntag bleibt es in Hannover größtenteils bewölkt, doch auch die Sonne lässt sich bei Temperaturen um die 18 Grad immer wieder blicken – am Abend auch mal länger. Zudem weht ein frischer Wind.

Montag: Auch am Montag kann es in Hannover wieder regnen. Die erwartete Höchsttemperatur: um die 18 Grad.