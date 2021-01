Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 5. Januar 2021

Heute: Winterwonderland in Hannover? Die Wahrscheinlichkeit für Schnee ist laut Meteorologen am Vormittag groß, zum Abend hin wandelt er sich in Regen. Die Temperaturen bleiben heute bei unter 1 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Hannover