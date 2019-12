Sie sind zuhauf in der Stadt verteilt und doch weiß niemand so recht, wofür sie da sind: Die Gullys. Allein in Hannover gibt es knapp 60 000 Stück davon. Die Uni Hannover hat nun herausgefunden, dass die meisten davon sehr gut arbeiten, und doch kann noch was verbessert werden – sowohl technisch, als auch durch das richtige Verhalten der Bürger.