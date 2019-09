Mehr als 15.000 Menschen mussten am Montag ihre Wohnungen im Stadtteil Zoo sowie der Süd- und Oststadt verlassen. An der Sophienschule war ein Fünf-Zentner-Blindgänger gefunden worden. Um 1.06 Uhr in der Nacht war die Bombe entschärft. Lesen Sie hier alles über die dramatische Nacht.