Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. September 2019

Heute: Es wird deutlich kühler in Hannover und der Region. Nur noch 18 Grad zeigen die Thermometer am Dienstag maximal an. Zudem ziehen dichte Wolkenfelder auf. Immerhin: Es bleibt voraussichtlich trocken.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Mittwoch: Es bleibt grau. Die Sonne wird am Mittwoch kaum zu sehen sein, abends kann es zusätzlich regnen. Die Temperaturen steigen leicht auf maximal 20 Grad an.

Donnerstag: Der Donnerstag wird wieder freundlicher. Die Sonne zeigt sich wieder häufiger, allerdings wird es mit maximal 17 Grad auch deutlich kühler.

Freitag: Wechselhaft geht es dann ins Wochenende. Vormittags scheint noch die Sonne, bevor ab dem Mittag Wolken aufziehen. Am Abend müssen die Hannoveraner außerdem mit Regen rechnen. Mit maximal 19 Grad bleibt es kühl.