Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 3. Februar 2020

Heute: Viel Regen am Morgen und auch noch am Vormittag. Wetterbesserung dann am Nachmittag mit einem Sonne-Wolken-Mix. Der Wind bleibt böig. Und die Temperaturen bewegen um 8 Grad.

3-Tages-Prognose für Hannover

Dienstag: Verglichen mit den letzten Tagen wird es ganz freundlich. Immer wieder sind sogar ein paar Sonnenstrahlen zu sehen. Noch ist es windig. Und am Nachmittag könnten ein paar Tropfen fallen. Das Thermometer zeigt maximal 6 Grad.

Mittwoch: Viel Sonne am Vormittag. Erst am Nachmittag wieder ein paar Wolken. Unterm Strich können wir uns aber auf sieben Sonnenstunden freuen. Das tut ganz gut nach all den grauen Tagen zuletzt. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 1 und 6 Grad plus.

Donnerstag: Der Wind nimmt wieder etwas zu. Und am Nachmittag verabschiedet sich erstmal wieder die Sonne hinter einen dichten Wolkenvorhang - und das bei 2 bis 7 Grad.