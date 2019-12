Hannover

Wie wird das Wetter in Hannover heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Hannover am 1. Dezember 2019

Heute: Am ersten Advent gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf den Winter. Morgens wird es mit Minus 1 Grad bitter kalt. Auch tagsüber wird es nicht viel wärmer. Die Temperaturen erreichen nur maximal 1 Grad. Hinzu kommen Nebel am Vormittag und graue Wolken am Nachmittag.

Live-Wetter für Hannover

3-Tages-Prognose für Hannover

Montag: Zum Beginn der neuen Woche wird es wieder wärmer und freundlicher. Die Temperaturen steigen auf maximal 5 Grad, auch die Sonne zeigt sich hin und wieder. wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es wird maximal sechs Grad warm.

Dienstag: Ähnliches Bild am Dienstag: Bei maximal 6 Grad wird es heiter bis wolkig.

Mittwoch: Am Mittwoch zeigt sich die Sonne sogar noch etwas länger. Die Hannoveraner können sich zudem auf maximal 7 Grad freuen.