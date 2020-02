„Der Spargel“ ist Niedersachsens beste Schülerzeitung

Hannover

Dass professioneller Journalismus nicht nur in großen Medienhäusern betrieben wird, beweisen zahlreiche Jungredakteure in Niedersachsens Schülerzeitungen. Über Themen vom Pausenhof bis hin zu komplexen Europa-Fragen: In ihren jeweiligen Formaten informieren, hinterfragen und unterhalten die jungen Hobby-Redakteure Mitschüler, Eltern und Lehrer.

In Kooperation mit der Julius Rodenberg Stiftung und unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Stephan Weil hat der Jugendmedienverband „Junge Presse Niedersachsen“ (JPN) mit dem Wettbewerb „unzensiert“ zum zweiten Mal die besten Schülerzeitungen in Niedersachsen ausgezeichnet. In Bemerode, im Pressehaus der Mediengruppe Madsack, wurden die jungen Zeitungsmacher am Donnerstag in den sechs Hauptkategorien „Grundschule“, „Förderschule“, „Berufsbildende Schule“, „Hauptschule“, „Realschule“ und „Gymnasium“ ausgezeichnet.

„Der Spargel “ tritt im Bundeswettbewerb für Niedersachsen an

Über den Titel „Beste Schülerzeitung an einem Gymnasium“ durfte sich die Redaktion des Schülerblatts „Der Spargel“ des Erich-Kästner-Gymnasiums aus Laatzen freuen. Besonders der Themenmix wurde gelobt: Übergeordnete Nachrichten wie Organspende oder Brexit wurden ebenso aufbereitet wie ein Interview mit der neuen Schuldirektorin oder einem Ratgeber zum Spicken.

Lesen Sie auch: Giovanni Di Lorenzo: „Die Tellkampfschule hat mich wirklich gerettet.“

Etwas aufgeregt aber sichtlich stolz nahmen Jannis (14), Julian (13), Fiona (14) und Lukas (13) den Hauptpreis von 300 Euro stellvertretend für die 20-köpfige Redaktion (besteht aus zwölf Redakteuren und acht AG-Teilnehmern) entgegen. „Damit hatten wir vorher gar nicht gerechnet“, sagt Julian. Dennoch gebe es schon eine Idee das Preisgeld sinnvoll einzusetzen, verrät Jannis: „Davon werden wir wahrscheinlich die Technik in der Redaktion verbessern und den nächsten Zeitungsdruck finanzieren.“

Lesen Sie auch: Roberta-Challenge: Hier programmiert Hannovers Nachwuchs

Alle Sieger der Hauptkategorien sind automatisch für den nächsten Wettbewerb qualifiziert. Sie nehmen am Schülerzeitungswettbewerb der Länder teil und streiten dort um den Titel „Beste Schülerzeitung Deutschlands“. Insgesamt 45 Bewerbungen gingen bei der JPN ein: „Wir hatten besonders viele Anmeldungen von Gymnasien“, berichtet JPN-Vorstand Henning Hünerbein (18), der aber an alle Schulen appelliert: „Jeder kann sich bewerben.“ Gemeinsam mit neun weiteren Nachwuchs- und Profijournalisten saß er in der zehnköpfigen Jury, die auch die Sieger der Nebenkategorien bestimmten.

Unabhängigste Schülerzeitung: Justus Wallishauser, Johanna Lucks, Alyssa Hildebrandt, Jonas Prüß, Leonie Tevs und Johannes Mitschke wurden für die Schülerzeitung „Funkloch“ des Gymnasiums Lehrte ausgezeichnet. Quelle: Katrin Kutter

Drei von fünf Sonderpreisen gingen an Schulen aus der Region

Aus Hannover räumte die „Yellowpost“ von der IGS Roderbruch mit ihrem Film „Kinder erklären Kunst“ den Zusatzpreis „Das beste Foto“ ab – damit wurde erstmals ein Video ausgezeichnet. „Funkloch“ ist die Zeitung des Gymnasiums Lehrte. Weil das Schülerblatt in einer Schul-AG ohne Lehrkraft entsteht, wurde die Redaktion als „unabhängigste Schülerzeitung“ geehrt.

Machten einen Film: Die 14 Schüler des „Wahlpflichtkurs Schülerblog“ an der IGS Roderbruch wurden in der Kategorie „Bestes Foto“ geehrt. Quelle: Katrin Kutter

Die Schülerzeitung „Lesbar“ des Marion-Dönhoff-Gymnasiums in Nienburg gewann in der Sonderkategorie „Bester Newcomer“. Was die Schüler besonders am Zeitungsmachen mögen? „Dass wir einfach über Themen schreiben können, die uns interessieren“, so die 10-jährige Merle.

Von Jens Strube