Hannover

Um es gleich auf den Punkt zu bringen: Sie nerven wie Sau! Diese distanzlosen, neugierigen, immer hungrigen und gierigen Geschöpfe, die ständig angeschwirrt kommen, schon beim nervösen Zucken in Angriffsstellung gehen und niemals aufgeben, wenn sie erst einmal den Braten gerochen haben. Ihre Namen klingen so spitz wie ihre Stacheln: Vespula vulgaris und Vespula germanica, die häufigsten Wespenarten an unseren Grillfeuern, Picknickkörben und in unserem Nachmittagskuchen.

Anzeige

Allerdings können sie durchaus auch hilfreich sein: Wespen jagen nämlich Mücken, Fliegen, Blattläuse und andere Quälgeister, im Frühjahr bestäuben sie sogar wie Bienen (deren Stich giftiger und schmerzhafter als der der Wespe sein soll) die Blumen. Ein Hornissenvolk (das sind die großen Wespen) ernährt sich täglich von etwa 500 Gramm Insekten – wer Mücken hasst, sollte Wespen also dann doch irgendwie mögen.

Weitere NP+ Artikel

Das Gift schmerzt schon

Nun gibt es Menschen, die behaupten, die Wespenstiche wären heute anders, möglicherweise gefährlicher, als in der guten alten Zeit. Hier sei einfach nur das Bewusstsein dafür gestiegen, dass es Allergien auf das Wespengift geben könnte, klärt Alexander Kapp, ärztlicher Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie der MHH auf. „Das Problem ist, dass viele Menschen eine normale Giftreaktion mit der Allergie verwechseln“, sagt er. Und erklärt: „Wenn die Wespe oder auch die Biene sticht, ist das ein Gift, das da abgeführt wird. Insofern gibt es immer eine dicke lokale Reaktion. Bei der Allergie ist es aber so, dass die Reaktion fernab von der Stichverletzung stattfindet – da wird es gefährlich für den Patienten.“ Während also ein Stich nur schmerzt, kann eine Allergie im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. „Wenn für uns klar ist, dass es sich um eine echte Allergie handelt, statten wir die Patienten mit einer sogenannten Schockapotheke aus. Beim erneuten Stich können sie dann Notfallmedikamente anwenden.“ Die muss man aber auch immer dabei haben.

Prof. Dr. med. Alexander Kapp Ärztlicher Direktor Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie, MHH Quelle: Karin Kaiser MHH

Davor steht aber tatsächlich der Stich. „Sogenannte prophetische Testungen empfehlen wir nicht, denn gerade bei den Bluttests kann es Falsch-Positiv-Reaktionen geben, insofern macht das keinen Sinn, die Leute vorher zu testen“. Bei einem „entsprechenden Ereignis müsste das dann aber von Spezialisten geklärt werden“. Wenn ein Elternteil allergisch reagiert, heißt das noch lange nichts. Kapp: „Im Gegensatz zu der Pollenallergie scheint dies bei der Bienen- und Wespengiftallergie keine genetischen Faktoren zu geben, die Insektengiftallergien sind ein ganz spezielles Feld bei uns in der Allergologie.“ Man könne mittlerweile sogar einzelne Komponenten des Wespengiftes analysieren.

Wer gegen Bienenstiche allergisch ist, ist es nicht bei Wespen

Im Regelfall unterscheiden sich übrigens die Bienengift- und Wespengiftallergien. Pechvögel können aber zusätzlich zur Wespengift- eine Bienengiftallergie erwerben, berichtet Professor Kapp. Deswegen sei es wichtig, das Gift zu analysieren, wenn man eine allergische Reaktion zeigt. „Wir haben sogar Imker erlebt, die es nicht glauben wollten, dass sie eine Wespengift- und keine Bienengiftallergie haben.“

Von Petra Rückerl