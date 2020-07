Hannover

Ein Teller voller Obst, daneben ein Stück Kuchen und ein Glas mit Apfelsaft. Das Picknick ist gerade erst ausgepackt. Und schon sind ein paar unerwünschte Gäste da: Wespen. Im Sommer fliegen viele dieser gelb-schwarzen Insekten herum.

In der ersten Augusthälfte sei die Zahl der Wespen bei normalem Sommerwetter am größten, weil in den Nestern bereits viele Nachkommen geschlüpft seien, so der NABU. Die Naturschützer werben dafür, möglichst gelassen mit den Völkern und ihren Nestern umzugehen.

Von den acht in Niedersachsen vorkommenden Wespenarten, die Völker bilden, störten meist nur die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe Menschen. „Sie verderben den Ruf der Wespen. Die anderen Arten meiden eher die Nähe des Menschen und sind auch nicht so häufig“, sagte Wespenberater Rainer Hanke. „Man kann aber vielen Konflikten aus dem Weg gehen.“

So vermeiden Sie Stiche

Ruhe bewahren – keine hektischen Bewegungen machen

Wespen nicht anpusten – das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt als Alarmsignal für die Tiere

nicht anpusten – das im Atem enthaltene Kohlendioxid gilt als Alarmsignal für die Tiere Wenn Wespen sich bei der Futtersuche nähern, die Insekten nur sanft wegschieben

sich bei der Futtersuche nähern, die nur sanft wegschieben Wespen wehren sich erst, wenn sie um ihr Leben bangen

wehren sich erst, wenn sie um ihr Leben bangen Decken Sie Speisen und Getränke ab

ab Trinken Sie mit einem Strohhalm

Fallobst im Garten sollte regelmäßig aufgesammelt werden

Abfälle entsorgen

Was tun bei einem Wespenstich?

Generell gilt: die Stiche sind unangenehm, aber auch von Hornissen nicht viel gefährlicher als die der Bienen und Wespen. „Wenn man doch einmal von einer Wespe gestochen worden ist“, so Matthias Freter vom NABU Niedersachsen, „sollte man Ruhe bewahren und den Stich schnell kühlen.“ Bei normalgesunden Menschen führen Wespenstiche zu einer etwa zwei Tage lang druckempfindlichen Hautschwellung an der Einstichstelle und einem anfangs ziehenden Schmerz, bedeuteten aber keine weiteren Gesundheitsschäden.

Bei Allergieverdacht oder Stichen im Mund-Rachen-Bereich sollte dagegen umgehend ärztliche Hilfe geholt werden. Eine Allergie, die drei bis fünf Prozent der Bevölkerung betreffe, äußere sich in Symptomen wie Ohnmacht, Schwindel oder Übelkeit.

Was tun bei einem Wespennest?

Wespennester im eigenen Garten seien nicht gleich ein Grund zur Sorge. Freter rät: „Bevor ein Wespennest professionell umgesiedelt werden soll, sollte man sich überlegen, ob nicht doch ein Miteinander von Mensch und Wespenstaat möglich ist. Denn Wespen sind niemals grundlos aggressiv, sondern stechen nur zur Verteidigung des Nestes und ihres eigenen Lebens.“

Ist eine Beseitigung oder eine Umsiedlung unumgänglich, sollte dies von Fachleuten durchgeführt werden. Denn Wespen sind laut Bundesnaturschutzgesetz – wie alle wildlebenden Tiere – geschützt. Deshalb darf weder den Tieren Schaden zugefügt werden, noch dürfen die Nester ohne besonderen Grund entfernt oder zerstört werden. Es ist ratsam einfach einen Sicherheitsabstand von zwei, drei Metern zum Nest einzuhalten. Je nach Wespenart sterben die Völker im Hochsommer oder Herbst ab – nur die jungen Königinnen überwintern. Verlassene Nester können anderen Insekten als Winterquartier dienen.

