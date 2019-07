Hannover

Der Schock sitzt noch immer tief: Ein Großteil der 500 Mitarbeiter des Kabelherstellers Nexans verlieren ihren Job. Denn das französische Unternehmen schließt zum Jahresende das Traditionswerk im Kabelkamp und stellt die Produktion bis dahin schrittweise ein. Nun haben sich Geschäftsführung und Betriebsrat auf einen Sozialplan geeignet.

Der Plan enthalte nach Angaben von Nexans Abfindungszahlungen sowie Überbrückungsregelungen und Ausgleichszahlungen. „Die Regelungen sind großzügig ausgelegt und überschreiten die gesetzlich vorgegebenen Leistungen“, teilt der Konzern mit.

Zum Jahresende wird die Produktion im Nexans-Werk eingestellt. Quelle: Samantha Franson

Zusätzlich steht den Mitarbeitern für ein Jahr eine Transfergesellschaft zur Verfügung. Diese soll die Arbeiter qualifizieren und möglichst rasch in eine neue Arbeit vermitteln. Der Betriebsrat hatte immer wieder befürchtet, dass die Beschäftigen auf dem Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten. „Wer stellt hier in Hannover noch Kabel her? Wir sind Koryphäen in unserem Bereich, aber auch Fachidioten“, hieß es immer wieder von Mitgliedern des Betriebsrats.

Produktion wird nach Belgien verlegt

Die Produktion des Kabelwerks wird in großen Teilen ins belgische Charleroi verlegt. Der Gesamtkonzern hatte die Werke beider Städte einer Art Konkurrenzkampf gestellt, dem Hannover schließlich unterlag. Mit Demonstrationen und einer Radtour zum Konzern-Headquater in Paris haben die Mitarbeiter seit Jahresbeginn um ihre Jobs gekämpft – vergeblich.

Auch die Stadt zeigte sich solidarisch. „Die Schließung ist ein schwerer Schlag für den Wirtschaftsstandort Hannover“, sagte Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette bei einer Kundgebung im März.

Von Sascha Priesemann