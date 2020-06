Hannover

Inzwischen sind alle Schüler in Niedersachsen zurück im Präsenzunterricht. Auch die Kitas haben an diesem Montag einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ aufgenommen, um allen Kindern ein Betreuungsangebot zu machen – jedoch zeitlich eingeschränkt. Dennoch sind Familien trotz dieser Maßnahmen weit entfernt von einem normalen Alltag.

„Das ist nicht länger tragbar“

Anne Jansen, zweifache Mutter aus Groß-Buchholz und aktiv im Bündnis #KinderbrauchenKinder, hat sich nun mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) gewandt. Am vergangenen Freitag hatte sie bei der WebEx-Konferenz „Auf ein Wort“ mit Weil und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) diskutiert. „Es war sehr ernüchternd und frustrierend mitzuerleben, dass beide Politiker offenbar keine Pläne haben, wie man Familien in dieser angespannten Lage Planungssicherheit geben kann“, sagte Jansen im Anschluss. Seit mittlerweile 15 Wochen seien Kinder und Familien im Ausnahmezustand. „Trotz der Lockerungen sehen wir uns weiterhin einer andauernden Unsicherheit und Einschränkung ausgesetzt. Das ist nicht länger tragbar“, schreibt die Mutter in ihrem Brief an Weil.

Anzeige

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Zweifache Mutter wirft Weil Bankrotterklärung vor

Sie hat kein Verständnis mehr dafür, dass Bildung und das Wohl von Kindern und Familien weiter hinter dem Gesundheitsschutz zurückstehen müssen. „Mehrere Studien haben inzwischen gezeigt, dass Kinder offenbar nicht maßgeblich zur Verbreitung des Virus beitragen und dennoch werden Kinder und damit die kompletten Familien weiter massiv eingeschränkt.“ Anne Jansen geht mit dem Landesvater hart ins Gericht: „Uns Eltern nach wochenlangen Schul- und Kitaschließungen und einem weiter eingeschränkten Betrieb ernsthaft zu sagen, dass es kein Konzept gibt und man an der aktuellen Situation auch nichts ändern könne, gleicht einer Bankrotterklärung.“ Berufstätige Eltern könnten nicht weiter ohne Perspektive leben bis irgendwann ein Impfstoff gefunden sei.

Weitere NP+ Artikel

Appell an Ministerpräsident: „Werden Sie endlich aktiv“

Die Hannoveranerin appelliert an den Ministerpräsidenten: „Sie haben die letzten Monate tatenlos verstreichen lassen. Werden Sie endlich aktiv, sprechen Sie mit Lehrerverbänden, Gewerkschaften und Elternvertretern, die alle Ideen haben, wie man den Regelbetrieb unter Infektionsschutzbedingungen neu gestalten kann. Es braucht Kreativität, Initiative und womöglich auch Geld. Beweisen Sie endlich, dass Niedersachsen das Land der Ideen ist.“

Von Britta Lüers