Werden Mütter bei Laverana gemobbt?

Gibt es beim Naturkosmetikunternehmen Laverana, das seinen Hauptsitz in Hannover hat, systematisches Mütter-Mobbing? Das jedenfalls berichten Angestellte des Unternehmens. Der Konzern bestreitet die Vorwürfe, lässt Anfragen nur über einen Medienanwalt beantworten: „ Laverana bietet ausnahmslos allen Müttern eine Rückkehr in das Unternehmen an. In jeder Abteilung und auf jedem Arbeitsplatz bei Laverana können Mütter arbeiten.“ 50 Prozent der Belegschaft seien demnach weiblich, viele von ihnen Mütter.

Antrag auf Teilzeit abgelehnt

Die Geschichte, die Petra N. (Name geändert) erzählt, wirft ein anderes Licht auf das Unternehmen, das Nachhaltigkeit und Fairness als Leitziele hat. Eigentlich wollte die studierte Mitarbeiterin nach der einjährigen Elternzeit ihres zweiten Kindes vor wenigen Monaten in ihren Job zurück. „Ich wollte vorübergehend in Teilzeit arbeiten, hatte aber den festen Plan, nach etwa einem Jahr wieder in Vollzeit durchzustarten“, sagt sie. Doch dann erlebte Petra N. eine böse Überraschung, ihr Antrag auf Teilzeit wurde abgelehnt. Die Laverana GmbH begründete dies mit „dringenden betrieblichen Gründen“: „Die strategische Neuausrichtung des Vertriebes International erfordert eine Besetzung mit Vollzeitkräften, insbesondere im Bereich der berufserfahrenen Mitarbeiter“, hieß es in der Absage.

In einem Schreiben von Laverana-Geschäftsführer Thomas Haase hieß es wenige Tage später: „Ihre bislang ausgeführte Position im internationalen Vertrieb lässt sich vor dem Hintergrund der Internationalisierung und des damit verbundenen Mehrarbeitsaufwands mit Ihrem Teilzeitwunsch nicht realisieren.“ Auch wurde Petra N. klar gemacht, dass durch eine Teilzeitbeschäftigung dem Unternehmen „erhebliche Beeinträchtigungen entstehen“ würden, insbesondere Umsatzverluste. Anwalt Christian Rauda, der das Unternehmen vertritt: „ Laverana freut sich auch, wenn Mütter nach ihrer Elternzeit in die Abteilung Internationaler Vertrieb in Vollzeit zurückkehren. In dieser Abteilung kann Laverana derzeit ab einer bestimmten Senioritätsstufe aber nur noch Vollzeitstellen anbieten.“

Falsche Hoffnungen gemacht

Petra N. war von der Absage „völlig vor den Kopf gestoßen“. Ihr seien zuvor falsche Hoffnungen gemacht worden. „Bei den Gesprächen, die ich vorher mit meiner Vorgesetzten geführt habe, war nur unklar, wo ich eingesetzt werden soll. Nie war die Rede davon, dass ich nicht zurückkehren darf.“ Allerdings hätte sie das bereits misstrauisch gemacht. Petra N.: „Ich bin stinksauer und zugleich tief enttäuscht. Ich habe viel für das Unternehmen geleistet, Zeit und Herzblut in die Firma gesteckt. Und zum Dank werde ich rausgeschmissen, nur weil ich etwas mehr Zeit für meine Kinder brauche. Das ist systematisches Müttermobbing.“ Auf Rückendeckung von Betriebsräten kann N. nicht hoffen: „Es gibt bei Laverana keinen Betriebsrat. Die, die einen gründen wollten, sind geflogen.“

„Sind nur arbeitende Mütter“

Auch zwei Kolleginnen von Petra N. verweigerte das Naturkosmetikunternehmen Anträge auf Teilzeit, zwei weiteren soll direkt nach der Elternzeit gekündigt worden sein, obwohl sie in Vollzeit arbeiten wollten. „Wir werden behandelt, als hätten wir was verbrochen, dabei sind wir nur arbeitende Mütter. Mit dem Rausschmiss der Mütter kickt Laverana zugleich echtes Wissen und Qualität raus“, sagt Petra N. Eine Kollegin von ihr, die ebenfalls rausgemobbt wurde, sagte zur NP: „Ich habe schon immer in Teilzeit gearbeitet. Jahrelang war das kein Problem und plötzlich bekam ich die Kündigung, weil ich meine Stunden weiter reduzieren wollte. Ich fühle mich diskriminiert, weil ich eine Mutter bin.“

Anwalt Rauda sieht das anders: „Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen mit und ohne Kinder werden bei Laverana gleich behandelt. Auch in der Abteilung Internationaler Vertrieb ist dieser Umstand ohne Relevanz.“ Zurück bleibt Petra N. Sie steht vor den Trümmern ihrer Karriere. „Es ist ein finanzielles Desaster für meine Familie und mich. Und ich verstehe noch immer nicht, was ich falsch gemacht habe – außer, dass ich mich für Kinder entschieden habe.“

Rechte von Eltern und Unternehmen Eltern haben im Job klare Rechte, die von Vorgesetzten nicht zur Diskussion gestellt werden dürfen. Ein Überblick: Bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes haben Eltern Anspruch auf Elternzeit und zwar unabhängig von Betriebsgröße oder Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. In dieser Zeit besteht Kündigungsschutz und Arbeitsplatzgarantie. Der Arbeitsvertrag ruht nur. In der Elternzeit haben Beschäftigte zudem Anspruch auf Teilzeitarbeit. Voraussetzung dafür: Das Unternehmen beschäftigt mehr als 15 Mitarbeiter, Auszubildende zählen nicht mit. Außerdem muss der Antragsteller seit mindestens sechs Monaten beschäftigt sein. Der Antrag auf Elternteilzeit muss innerhalb von vier Wochen genehmigt werden und darf nur aus dringenden, betrieblichen Gründen verwehrt werden. Die Messlatte dafür liege aber hoch und soll eigentlich nur verhindern, dass nicht wirklich abwegige Verteilungswünsche umgesetzt werden müssen, so Fachanwältin Nina Straßner. Die Antragstellerin hat ein Recht darauf zu erfahren, welche Gründe einer Teilzeitbeschäftigung widersprechen. Kehren Mütter oder Väter aus der Elternzeit zurück und haben sie zuvor ganztags gearbeitet, so haben sie erst einmal nur Anspruch auf einen Ganztagsjob. Sie können jedoch Teilzeit beantragen und dürfen für dieses Ansinnen nicht gekündigt werden. Es gibt bei Teilzeitbeschäftigung folgendes zu bedenken: Wer einmal seine Arbeitszeit reduziert, hat danach keinen rechtlichen Anspruch auf eine Rückkehr zur ursprünglichen Stundenzahl. Aber: Hat ein Unternehmen einen Vollzeitarbeitsplatz zu besetzen, müssen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die ihre Stelle aufstocken möchten, laut Gesetz bevorzugt werden. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit gilt: Es gibt keinen Anspruch, den alten Job wieder zu erhalten. Die Garantie bezieht sich nur auf eine Weiterbeschäftigung zu gleichen Bedingungen – räumlich, örtlich und zeitlich. Das heißt: Eine Verkäuferin kann durchaus von den Sportwaren zur Damenbekleidung versetzt werden. Aber nicht ins Lager.

Von Britta Lüers