Hannover

Wer wird das neue Gesicht der SPD im Rat? Am Dienstag fällt die Entscheidung. Zwei Männer treten an. Zweikampf oder gar Duell? Davon wollen sie nichts wissen. „Die Fraktion hat die Wahl. So ist Demokratie“, sagen in großer Übereinstimmung Lars Kelich (35) und Jens Menge (45).

Es sind mehr als die zehn Jahre Altersunterschied, die beide trennen. Menge, ebenso wie Kelich zurzeit Fraktionsvize, verordnet sich in der Partei „ein bisschen rechts von der Mitte“. Der promovierte Historiker, gebürtig in Ricklingen und Single, gehört der SPD seit 1994 an. Vier Jahre später war er Bezirksratsmitglied. Seit 2914 sitzt er im Rat.

Jens Menge. Quelle: Frank Wilde

Stadtteile zurückerobern

Er könne zwischen verschiedensten Gruppen vermitteln und gut zuhören, sagt Menge. Der finanz- und ordnungspolitische Sprecher der Fraktion schwört auf das Motto „Ganz Hannover im Blick“. Die SPD, so sein Ziel, müsse die Stadtteile zurückerobern, in denen inzwischen Grüne oder CDU ihre Mehrheiten finden.

„Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit und des Interessenausgleichs“, beschreibt Lars Kelich seinen Anspruch nach klarem Profil. Das würden leider viele an der SPD vermissen.

Kelich, baupolitischer Sprecher der Fraktion im Rat, gehört nach eigener Angabe dem linken Flügel an. In Soltau geboren, hat er Geschichte und Englisch studiert. Vor 15 Jahren trat er in die SPD ein. Sein Job? Erst Mitarbeiter der Kita-Volksinitiative Niedersachsen, seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter des SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Politze. Verheiratet, keine Kinder.

Auf Menschen zugehen

„Ich bin jemand, der gut kommuniziert und nach außen wirkt“, findet Kelich. Er sei „in der Lage, zusammenhängende Ideen zu erzählen“ und auf Menschen zuzugehen. Wobei er durchaus einräumt, dass er dabei als ruppig wahrgenommen wird. „Am diplomatischen Auftritt muss ich arbeiten.“

Lars Kelich. Quelle: Frank Wilde

Die erste Entscheidung trifft heute der Parteivorstand. Was auch immer der empfiehlt – Kelich und Menge meinen, die Wahl am Dienstag werde eng ausgehen. Beide zollen Christine Kastning Respekt, die nach dem SPD-Desaster bei der OB-Wahl ihren Rücktritt vom Fraktionsvorsitz angekündigt hatte. Zur Kommunalwahl 2021 wird sie nicht wieder für den Rat kandidieren.

Nicht mehr stärkste Kraft

Bei der OB-Wahl hatte SPD-Kandidat Marc Hansmann nur in drei der 51 Stadtteile eine Mehrheit erzielt. Dieses Ergebnis und die Umfragen lassen viele Sozialdemokraten fürchten, dass ihre Partei künftig nicht mehr die stärkste, sondern nur noch die drittstärkste Kraft in Hannover wird.

Umso wichtiger sei die Sache mit dem Interessenausgleich, so Kelich. Bei der Diskussion um autofreie City gebe es derzeit nur Schwarz oder Weiß. Seine Position: „Verkehrsfreie Zonen schaffen, aber ich halte überhaupt nichts davon, dass die Innenstadt nicht mehr mit dem Auto erreichbar ist.“

Von Vera König