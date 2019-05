Hannover

Riesenärger um den Verfall des Köritzhofs: Nachdem der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld dem Denkmalschutz jahrzehntelange Tatenlosigkeit im Umgang mit Hannovers ältestem Bauernhof vorgeworfen hat, meldet sich jetzt die Landesbehörde zu Wort. Dort will man sich den Schwarzen Peter nicht zuschieben lassen und betont erneut, die Rettung des Baudenkmals stehe und falle mit dem Willen der Eigentümer.

Inschrift beweist: Es ist Hannovers ältester Bauernhof. Quelle: Dröse

Der 400 Jahre alte Köritzhof in Groß Buchholz verrottet. Und so richtig zuständig fühlt sich offenbar niemand, einzig die Ratten hatten sich zuletzt in dem unbewohnten Gebäude breitgemacht. Eine geplante Anhörung im Bezirksrat hatte die Landesbörde abgesagt. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Zumal der Köritzhof im Umfeld nicht das einzige historische Gebäude ist, das Stein für Stein zu verfallen droht. Auch der wenige hundert Metern entfernte Burzlaff-Hof ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Für den Bezirksrat ist die Sache jedenfalls klar. Laut Gesetz seien nicht nur die Eigentümer zum Erhalt der Gebäude verpflichtet, sondern auch das Land Niedersachsen.

Vergeblich: Auf dem Köritzhof wurden Rattenköder ausgelegt. Quelle: Dröse

Uneinigkeit in der Erbengemeinschaft

Auf NP-Nachfrage hielt die Landesdenkmalschutzbehörde nun dagegen, dass das nicht so einfach sei. Knackpunkt seien die Eigentümerverhältnisse. „Beide Bauernhöfe befinden sich im Besitz einer Erbengemeinschaft“, erklärte Tobias Wulf, Pressesprecher beim Landesdenkmalschutz. Und die ist sich offenbar alles andere als einig, was mit dem Erbe passieren soll. Jahrelang hätten sich die Denkmalschützer für die Erhaltung und eine sinnvolle Nutzung des Köritzhofs eingesetzt – „mit dem Ergebnis, dass ein Teil der Erbengemeinschaft mittlerweile zu einem Verkauf bereit wäre“, so Wulf.

Denkmalschutz wehrt sich gegen Schuldzuweisungen

Wie nun mit dem übrigen Teil verfahren werden soll, ist unklar. Das Wort Enteignung nimmt die Behörde jedenfalls nicht in den Mund und verwehrt sich zugleich gegen die Vorwürfe des Bezirksrates: „Schuldzuweisungen für einen zweifellos unbefriedigenden Zustand sind kein Mittel, tragbare Erhaltungslösungen zu erreichen.“

Von André Pichiri