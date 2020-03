Hannover: MHH sucht dringend Pflegekräfte

Hannover

Noch hat die Corona-Krise in Hannover nicht ihren Höhepunkt erreicht, täglich steigt aber die Zahl der Neuinfektionen. Seit einigen Tagen hat die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) daher ihren Notfallplan ausgerufen: Kapazitäten wurden erhöht, nicht dringende Operationen abgesagt, der Lehrbetrieb eingestellt. Nach NP-Informationen werden derzeit zwei Corona-Patienten in der Klinik behandelt. Es ist nur der Anfang, das ist für die Mediziner gewiss. Händeringend werden in der Krise daher Pflegekräfte gesucht.

„Corona-Pandemie stellt Hochschule vor Herausforderung“

Um Freiwillige für diese wichtige Aufgabe zu finden, hat die MHH auch Aufrufe in den sozialen Netzwerken gestartet. „Die Corona-Pandemie stellt die Hochschule vor eine große Herausforderung. Du kannst helfen“, heißt darin. Gesucht werden Studenten der Human- oder Zahnmedizin, Pfleger oder anderweitig medizinisch ausgebildetes Personal. Sie sollen Patienten versorgen sowie die Ablauforganisation im Krankenhaus unterstützen. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) hatte in der vergangenen Woche dafür geworben, die rund 6000 Medizinstudenten im Land als zusätzliche Kräfte in der Krankenpflege einzusetzen. Mehr als 162.000 Personen hätten den digitalen Aufruf der Klinik bereits erreicht, so MHH-Sprecher Stefan Zorn: „Es haben sich schon extrem viele Freiwillige gemeldet. Noch nie in der Geschichte der MHH hat es so schnell ein so schlankes Bewerbungsverfahren gegeben.“

Handvoll MHH-Ärzte und Pfleger sind in Corona-Quarantäne

Unterdessen sind an der Hochschule nach NP-Informationen „eine handvoll Ärzte und Pfleger“ in häuslicher Quarantäne – sie waren zuvor in Risikogebieten, die meisten in Österreich. Als wichtige Arbeitskräfte im Klinikalltag fallen sie damit vorerst aus. In der MHH-Kardiologie sollen es gleich mehrere Ärzte sein. Man sei trotz allem personell gut aufgestellt, heißt es aus Krankenhauskreisen. Auch eine Urlaubssperre für Ärzte, Pfleger und Krankenschwester gebe es daher nicht, dies sei auch nicht in Planung. Die Solidarität und die Bereitschaft zu arbeiten seien hoch, das zeige sich an der geringen Menge von Krankmeldungen.

Lesen Sie auch

Von Britta Lüers