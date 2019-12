Oldenburg/Wennigsen

Sie waren unterwegs in Richtung Osnabrück: Eine BMW-Fahrerin aus dem Wangerland (46) und eine Opel-Fahrerin aus Wennigsen (41). Da gerieten die beiden am Sonntag gegen 16.50 Uhr in ihren Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 29 zwischen den Abfahrten Sande und Zetel an eine Baustelle, an der sich ein Stau gebildet hatte. Die Frauen reagierten schnell und bremsten.

Ein Nissan-Fahrer aus Varel (70) sowie ein Audi-Fahrer aus Messingen (66) erfassten die Situation zu langsam, als sie an das Stauende gelangten. Sie fuhren auf die hinteren Fahrzeuge auf. Der Zusammenstoß war so stark, dass die vier Fahrzeuge ineinander geschoben wurden. Der Schaden beträgt nach einer Schätzung der Polizei 33.000 Euro.

Der 70-Jährige aus Varel kam leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Autobahn blieb für etwa anderthalb Stunden beidseitig gesperrt.

Von NP