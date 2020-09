Hannover

Jeder Fünfte leidet einmal in seinem Leben an einer Depression – Tendenz steigend. Wer die Welt nur noch schwarz sieht, tiefe Trauer verspürt oder innere Leere, sich am liebsten vor allem verstecken möchte, findet Hilfe beim Bündnis gegen Depression in der Region. Gerade hat das Team ein neues Programm erstellt.

Zu häufig, so die Experten, würden Depressionen unterschätzt und als Charakterschwäche oder persönliches Problem betrachtet. Tatsächlich sind sie laut Weltgesundheitsorganisation ( WHO) aber eine der häufigsten Volkskrankheiten. Nach Angaben der Deutschen Depressionshilfe erkranken jährlich rund 5,3 Millionen Menschen in Deutschland an dieser Krankheit.

Das Bündnis gegen Depression leistet Aufklärungsarbeit. Uwe Blanke vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Region Hannover koordiniert das 2008 gegründete Bündnis: „Langsam verlässt das Thema die Tabuzone. Genau das wollen wir und das verfolgen wir weiter. Unser Programm soll möglichst vielen Betroffenen, Angehörigen und Fachkräften die Gelegenheit geben, sich zu informieren.“

Um für das Thema zu sensibilisieren, präsentiert das Bündnis gegen Depression bis zum 18. November ein Angebot aus Lesungen, Filmabenden, Vorträgen, Fachtagen und sportlichen Aktivitäten: Ein Nordic Walking bringt am Dienstag, 22. September von 10 bis 11.30 Uhr Schwung in Körper und Geist, im Vordergrund steht nicht die perfekte Technik, sondern die Freude an kleiner Gruppenaktivität. Start ist an der Beratungsstelle Plauener Straße 12a, Anmeldung unter 0511/ 616-48405.

Diskussionen und Poetry Slam

Kinder von psychisch belasteten Eltern stehen am Donnerstag, 24. September um 18 Uhr im Fokus des Informations- und Diskussionsabends „Am Anfang war Verwirrung“ in der Beratungsstelle Podbielskistraße 158. Und mit dem Poetry Slam zum Motto „Ich und Depression?“ greifen vier wortgewandte Poeten im Haus der Region, Hildesheimer Straße 18, am 30. September um 19.30 Uhr den Umgang und die Erfahrungen mit Depressionen auf.

Das Klinikum Wahrendorff bietet am 7. Oktober Einblicke in seine geschlechterspezifischen Tageskliniken für Frauen und Männer. Im Raschplatz-Kino ist am selben Abend der Film „Neben der Spur“ zu sehen. In den Vorträgen und Diskussionsrunden gehen Fachleute verschiedenen Ursachen und Ausprägungen von Depressionen auf den Grund. Dabei geht es beispielsweise um Depression bei jungen Erwachsenen oder nach einer Geburt. Auch die Auswirkungen in Krisenzeiten wie der Covid-19-Pandemie werden aufgegriffen.

Von Vera König