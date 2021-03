Hannover

Das ist ein Privileg: Wenn Michelle morgens in die Technische Informationsbibliothek, kurz TIB, am „Conti-Campus“ der Leibniz-Universität (LUH) geht, warten dort schon ihre Bücher an ihrem reservierten Tisch auf sie. „Für die Schwerpunktarbeit ist es momentan sehr gut gelöst“, findet die Jura-Studierende. Für die angehenden Juristen ist der Platz für sechs Wochen geblockt – für Studierende anderer Hochschulen ist die Nutzung weitaus mühseliger.

„Tradition ist, dass die Juristen sich einen Arbeitsplatz in der Bibliothek reservieren und dort bis zu 20 Bände aufstellen dürfen, sofern sie kein anderer braucht“, erklärt Benutzungsleiter Bernhard Tempel. 30 der aktuell verfügbaren 380 Plätze, vor der Pandemie standen normalerweise 1123 Arbeitsplätze zur Verfügung, sind in der TIB für die Zwischenprüfungs-Juristen reserviert. Andere Studierende haben keine gesicherten Tische, sie müssen sich ihren Platz in den Lesesälen jeden Tag aufs Neue suchen.

Was bedeutet das? Wer zum Beispiel Mittagspause machen möchte, muss seinen Platz komplett räumen. So ging es auch Michelle, als sie noch für andere Prüfungen pauken musste. „Das war super-nervig, du hattest dann immer das Risiko, keinen Platz mehr zu bekommen“. erzählt Michelle.

Mehrere Ausweichmöglichkeiten – aber mit Hürden

Eine Ausweichmöglichkeit sei – neben dem Lichthof im Welfenschloss – der 14. Stock am Conti-Campus. „Da durftest du nie zweimal am Tag buchen, du durftest entweder nur vormittags oder nachmittags da sein“, erzählt Michelle. Dafür gibt es seitens der Uni Gründe. „Wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass es Studierende gab, die ganze Wochen durchgebucht haben und damit einen Platz nur für sich belegt haben“, erklärt Mechtild Freiin von Münchhausen, Pressesprecherin der LUH. Anderen Studierenden konnte der Platz so nicht angeboten werden, zudem sei er „trotzdem häufig leer geblieben“.

Die Erfahrung hat auch Michelle gemacht. Sie habe, nachdem sie bereits morgens einen Platz hatte, nachmittags gern nochmal im 14. Stock lernen wollen. „In der Bib war nichts mehr frei, im 14. Stock war was frei, aber man durfte es halt trotzdem nicht“, erzählt sie. Freie Plätze konnten so, trotz Nachfrage, nicht genutzt werden. „Dies kann zurzeit am Buchungssystem selbst leider nicht beliebig geändert werden, um zum Beispiel in weniger hoch frequentierten Zeiten die Plätze flexibel zu öffnen“, erklärt von Münchhausen. Die LUH werde „im Laufe des Frühjahrs auf eine neue Stud.IP-Version mit einem neuen Raumverwaltungssystem wechseln“, so von Münchhausen.

HsH-Studierende konnten LUH-Arbeitsplätze nicht nutzen

Generell konnten die Studierenden nicht hochschulübergreifend, wie sie es vor der Pandemie gewöhnt waren, die Bibliotheks-Arbeitsplätze nutzen. Während Studierende der LUH sich unabhängig von ihrem Studienschwerpunkt zwischen den Bibliotheken ihrer Universität bewegen können, durften beispielsweise Studierende der Hochschule Hannover (HsH) die Arbeitsplätze der LUH-Bibliotheken nicht besetzen. Bibliotheksleiter Tempel ist sich bewusst, dass auch Studierende anderer Universitäten besonders gern die TIB am Conti-Campus nutzen. „Leider hat dies seit Dezember vergangenen Jahres dazu geführt, dass die wegen der geltenden Abstandsregelungen ohnehin stark reduzierte Zahl an verfügbaren Arbeitsplätzen täglich schnell ausgeschöpft war und sich regelmäßig Warteschlangen gebildet haben“, sagt er.

Die Studierende Louisa, sie ist im dritten Semester an der HsH, ist vor der Pandemie gern mal in die Bibliothek am Königsworther Platz gegangen. „Ich mag die Atmosphäre“, erzählt sie. Aktuell ist die Studierende in der Praxisphase und musste in der Zeit auch eine Hausarbeit verfassen. „Seit dem letzten Semester mache ich fast alles digital, und wenn ich mir Literatur ausleihe, dann auch online“, erzählt sie. Trotzdem mag sie auch das Arbeiten mit Büchern. „Es fehlt mir schon ein bisschen“, sagt Louisa.

Nur Ausleihe in der HsH-Bibliothek möglich

Arbeitsplätze in der HsH-Bibliothek könnte sie aktuell nicht nutzen, nur das Ausleihen von Büchern ist möglich. „Die Situation ist natürlich nicht einfach, besonders für viele, die nicht die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten“, so Annika Schach, HsH-Pressesprecherin. Der Zugang zu dem Online-Informationsdienst „Springer Link“, der wissenschaftliche Literatur verschiedener Themenbereiche bietet, sei „schon mal eine gute Hilfe“. Die Nutzungsmöglichkeiten der HsH-Bibliothek orientieren sich an deren Betriebsstufenplan. Laut diesem ist ein ab dem „eingeschränkten Betrieb (entsprechend Stufen 1 bis 3 des Entwurfes des Stufenplan Niedersachsen)“ das „freie studentische Arbeiten nur in speziellen Räumen nach Anmeldung unter Aufsicht“ möglich, Gruppenarbeit sei nicht möglich. Erst im „Normalbetrieb“ gäbe es „keine Einschränkungen“.

Immerhin: In der TIB gibt es mittlerweile das erste Aufatmen für die Studierenden. Montags bis freitags dürfen ab 18 Uhr auch Nicht-LUH-Studierende in die TIB-Lesesäle am Conti-Campus, am Standort für Technik/Naturwissenschaften und für die Sozialwissenschaften, am Wochenende sogar während der gesamten Öffnungszeit. „Das ist ein Kompromiss, der für viele schon mal eine Entlastung sein dürfte“, so Tempel.

Von Stella-Sophie Wojtczak