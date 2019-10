Wenn das Fundbüro umzieht: Umzugskisten randvoll mit Kuriositäten

Hannover

Es kann ja mal passieren, dass nach dem letzten Bierchen der Regenschirm in der Kneipe liegenbleibt, oder nach dem Einkaufsbummel der Haustürschlüssel in der Umkleide. Was aber sonst noch alles im städtischen Fundbüro landet, ist mitunter schon kurios. Mit Tausenden dieser Fundstücke zieht die Behörde nun in den neuen Verwaltungsbau am Schützenplatz. Mit dabei: ein Kanu, eine Bärenfalle, eine Taucherausrüstung und ein ausgestopfter Fuchs namens Henriette.

Fundbüro-Leiter Frank Schaffert drückt im Untergeschoss auf den Schalter an der Wand. Grelles Deckenlicht flackert auf und gibt den Weg frei in einen der riesigen Lagerräume. Doch auf der schier endlosen Fläche wird es schnell eng werden, wenn erst alles aus dem alten Fundbüro in der Herrenstraße an den Schützenplatz gezogen ist. „Dann brauchen wir jeden der 850 Quadratmeter“, sagt Fundbüroleiter Frank Schaffert (61). Allein rund 1000 Fahrräder stehen hier aneinandergereiht. Vom teuren Mountainbike bis zum klapprigen Drahtesel ist alles dabei. Wie bei allen Fundsachen muss Schaffert sieben Monate abwarten. Dann gehen die Stücke in den Besitz der Stadt über und können versteigert werden. Das macht nicht nur die neuen Besitzer froh, sondern schafft auch den dringend benötigten Platz für Neuzugänge. „Jedes Jahr kommen im Schnitt 1000 bis 1200 Räder dazu“, beschreibt Schaffert den endlosen Kreislauf im Fahrradlager.

Dank des eingebauten Lastbodens könne hier auch schweres Gerät gelagert werden – mehr als eine Tonne pro Quadratmeter. „Wir hatten schon Motorräder in allen Größen“, sagt Schaffert. Auch eine riesige Kabeltrommel, wie sie auf Baustellen zum Einsatz kommt, landete einst im Fundbüro. Wie so etwas verloren gehen kann? Schaffert zuckt mit den Achseln und schmunzelt: „Es gibt kaum etwas, das wir noch nicht hatten.“ Sein vielleicht kuriosestes Fundstück: „Wir hatten hier mal einen Grabstein.“ Auch ein Kanu hat im neuen Verwaltungsgebäude zumindest vorübergehend ein neues Zuhause bekommen. Wo genau das gute Stück gefunden wurde, verrät der Chef nicht. Solche Details soll schließlich der Besitzer angeben, wenn er sein Kanu wiederhaben will.

Der Umzug hat es in sich. Kleinteilige Fundsachen müssen zu Tausenden in viele hundert Regalmeter geräumt werden. Rund 600 große Kisten hat die Umzugsfirma von der Herrenstraße an den neuen Standort geliefert. „Die haben einen super Job gemacht“, lobt der Fundbüro-Leiter. Auch hier verbergen sich einige Kuriositäten, unter anderem ragt eine Taucherausrüstung mit Flossen und Brille aus einer Kiste hervor. Nicht alles wird nach sieben Monaten versteigert. „Waffen sind natürlich Tabu“, sagt Schaffert und holt aus einem Karton einige kunstvoll verzierte Dolche mit geschwungenen Klingen hervor. „Die wurden nach der Expo 2000 im Pavillon der Arabischen Emirate zurückgelassen“, erinnert sich der 61-Jährige. Auch mehrere Luftgewehre liegen in den Regalen. Waffen, für die mehr als der kleine Waffenschein nötig ist, sind dagegen Polizei-Sache.

Schmuck und andere wertvolle Fundsachen werden in einem Tresor gelagert. Früher schlummerten hier enorme Werte in Gold, Silber und Edelsteinen. Heute werde fast nur noch billiger Modeschmuck abgegeben. „Die Leute sind nicht mehr so ehrlich wie früher und behalten die teuren Sachen“, vermutet Schaffert. Was hingegen nie abreißt, ist die Flut an Schlüsseln. Rund 300 Bunde kommen jeden Monat dazu, nur 10 bis 15 Prozent werden von den Besitzern abgeholt. Nach Ablauf der Frist werden sie entsorgt.

Fundsachen: Alles gesetzlich geregelt Wie man als Finder einer Fundsache richtig handelt, wird im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt: Der Finder ist zunächst verpflichtet, den Eigentümer zu kontaktieren, sofern dieser anhand des Fundstück ermittelt werden kann. Beispiel: Findet man ein Portemonnaie und befinden sich darin Name und Daten des Eigentümers, muss er über den Fund informiert werden. Der Finder hat Anspruch auf Finderlohn. Dieser bemisst sich nach dem Wert des Gegenstands. Bei bis 500 Euro erhält der Finder fünf Prozent. Bei einem höherem Wert erhält er drei Prozent. Von der Anzeigepflicht ausgenommen sind lediglich Gegenstände, die weniger als zehn Euro wert sind. Ansonsten dürfen Fundsachen nicht einfach behalten werden. Denn aus rechtlicher Sicht ist eine verlorene Sache zwar besitz-, aber nicht herrenlos. Anders als bei Sachen, die jemand absichtlich wegwirft, will der Eigentümer, wenn er etwas verliert, sein Eigentum daran nicht aufgeben. Das bedeutet, dass er auch nach dem Verlust des Schmuckstücks oder des Bargelds dessen Eigentümer bleibt. Deshalb macht man sich sogar wegen Unterschlagung strafbar, wenn eine Fundsache einfach behalten wird. Das kann mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet werden. Kann der Finder den Eigentümer nicht ermitteln, muss der Fund der Behörde – in der Regel dem Fundbüro – angezeigt werden. Dort wird das Fundstück zunächst sechs Monate lang für den Besitzer aufbewahrt. Danach hat der Finder Anspruch auf Eigentum. Hat dieser kein Interesse daran, geht die Sache nach sieben Monaten in den Besitz des Fundbüros über und kann dann versteigert werden.

Einige Funde begleiten Schaffert und sein Team dagegen schon viele Jahre. Eine Bärenfalle etwa, die in der Eilenriede gefunden wurde – aufgespannt. Und dann ist da noch ein ausgestopfter Fuchs im Regal. „Ich habe ihn Henriette getauft – nach einer Figur in einem Kinderbuch. Der gehört zum Inventar und ist unverkäuflich“, sagt der 61-Jährige. Vieles andere dürfte dagegen bei einer der kommenden Versteigerung unter den Hammer kommen. Termine gibt die Stadt immer kurzfristig bekannt. Die Veranstaltung ist beliebt, im Schnitt bieten 200 Schäppchenjäger mit. „Manchmal muss ich die Leute auch bremsen, wenn der Preis den Wert übersteigt“, sagt Schaffert, der mit Freude den Auktionator gibt. „Die sollen sich ja nicht finanziell verausgaben, sondern Spaß haben und wiederkommen.“

