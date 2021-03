Weniger Einbrüche, mehr Internetkriminalität: Polizei resümiert das Corona-Jahr 2020

Hannover

Die Pandemie hat auch das Verbrechen beeinflusst. Am Montag stellten Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Polizeipräsident Axel Brockmann die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2020 vor. Deutlich zu sehen ist dabei eine coronabedingte Verlagerung: mehr Cyberkriminalität, aber weniger Einbrüche und Körperverletzungen. Besonders erschreckend aber: die Verbreitung von Kinderpornografie durch Jugendliche. Doch über allem steht eine positive Nachricht, so Pistorius: „Ein historischer Tiefstand der Straftaten in Niedersachsen.“

Obwohl es bereits in den Jahren 2018 und 2019 historische Tiefstände bei den polizeilich registrierten Straftaten gab, ist die Gesamtkriminalität 2020 noch einmal um etwa zwei Prozent gesunken. Die konkrete Zahl beläuft sich auf 497.158 Fälle. Damit gab es in Niedersachsen erstmals weniger als eine halbe Million Straftaten. Insgesamt wurden 9.424 Fälle weniger als 2019 registriert.

Dazu komme die weiter anhaltende positive Entwicklung der Aufklärungsquote, die nun erstmals bei über 64 Prozent liegt. Dies ist die höchste Quote im Betrachtungszeitraum seit 1990. Beide Entwicklungen zeigen, so Pistorius, „dass wir in sicheren Zeiten leben. Seit 1990 gab es nie weniger Straftaten als 2020.“ Dies sei ein Ergebnis der „richtigen Strategie“ und „hervorragender Polizeiarbeit“. Aber auch der Innenminister räumte ein, dass ein nicht geringer Teil dieser Entwicklungen auf Corona zurückzuführen ist: „Es gab schlichtweg weniger Gelegenheiten für Kriminalität.“

Weniger Einbrüche – auch dank des Lockdowns

2020 wurden 7.738 Wohnungseinbrüche an die Polizei gemeldet, das sind etwa 18 Prozent weniger als 2019. Langfristig betrachtet ist die Entwicklung noch beeindruckender, wie Pistorius betonte. Noch vor fünf Jahren lag diese Zahl mit 16.575 mehr als doppelt so hoch wie 2020. Gleichzeitig steigt die Quote der Einbruchsversuche (ohne Erfolg) seit mehreren Jahren stetig an. Der Grund: bessere bauliche Sicherheit, aber auch die Kontrollmaßnahmen der Polizei. Auch die Aufklärungsquote konnten die Beamten auf rund 25 Prozent steigern. „Einen Anteil an dem starken Rückgang im vergangenen Jahr haben sicherlich auch der Lockdown und das Homeoffice, denn dadurch gab es weniger Tatgelegenheiten.“

Höchstwert beim Cybercrime

Gelegenheit suchten Diebe, Einbrecher und Co. deshalb an anderer Stelle: „Corona, Lockdown und Reisebeschränkungen haben Straftäter dazu veranlasst, sich neue Tätigkeitsfelder zu suchen. Darum wurde die Kriminalität oft in den virtuellen Raum verlagert“, so der Innenminister. Fake-Shops, kriminelle Spendenaufrufe und Phishing-Mails: 2020 wurde mit 42.785 Fällen ein Höchstwert für Straftaten im Internet registriert. Allein im Vergleich zum Vorjahr gab es ein Plus von 24 Prozent. Pistorius: „Mehr digitale Freizeitgestaltung oder auch der Onlinehandel haben hier eine wesentliche Rolle gespielt.“

Häusliche Gewalt nimmt weiter zu

Seit über zehn Jahren registriert die Polizei Niedersachsen eine zum Teil deutliche Zunahme bei der häuslichen Gewalt. Im vergangenen Jahr wurden 21.509 Fälle polizeilich registriert – das bedeutet eine Zunahme um rund 7 Prozent. Experten hatten bereits 2020 eine Zunahme aufgrund des coronabedingten Lockdowns prognostiziert. Das sieht Pistorius nun bestätigt. „Diese Zahlen machen mich betroffen und sind ein Beleg dafür, dass die Gewalt insbesondere von Männern gegenüber Frauen gesellschaftlich noch viel breiter diskutiert werden muss.“ Im Rahmen einer Dunkelfelduntersuchung des Landeskriminalamtes soll das Phänomen stärker in den Blick genommen werden. Das Ziel ist, nach der Auswertung von Fragebögen, die an Haushalte geschickt werden, Ende des Jahres ein noch schärferes Bild zu bekommen – um dann gezielter dagegen vorzugehen.

Sexualdelikte steigen um etwa 12 Prozent an

Die Zunahme auf 9033 Fälle im Bereich Sexualdelikte hängt laut Polizeipräsident Brockmann auch mit einer Verschärfung des Sexualstrafrechts Ende 2016 zusammen. Bei Vergewaltigungen sowie vergewaltigungs- oder nötigungsähnlichen Delikten gab es einen Rückgang um etwa 2,1 Prozent auf 1259 Fälle, bei der Weitergabe von kinderpornografischen Videos und Fotos dagegen einen Anstieg um 33,4 Prozent auf 3357 Fälle. Besonders im Augenmerk: Jugendliche und Kinder. Von den 3000 aufgeklärten Fällen würden 35 Prozent Kindern und Jugendlichen zugerechnet. „Sie geben diese Bilder und Videos oft leichtfertig über Messenger-Dienste weiter“, so Brockmann. „Von einer pädophilen Motivation kann man in der Regel nicht ausgehen.“ Eher würden Bilder unreflektiert verbreitet, weil sie Jugendliche als „lustig empfinden“, sagte der Polizeipräsident. „Solche Bilder müssen gelöscht und dürfen keinesfalls weiterverbreitet werden.“

Mehr Gewalt gegen Polizeibeamte – auch bei Coronakontrollen

Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt weiter zu. Im Jahr 2020 steigerte sich die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 288 Fälle (9 Prozent). „Verwerflich und inakzeptabel“, nannte der Innenminister die Vorfälle. Erneut vermutet man die Corona-Krise als Verstärker der Entwicklung, die leider schon seit Jahren anhält. Bei Kontrollen oder der Durchsetzung von Abstands- und Kontaktbeschränkungen gebe es regelmäßig Widerstände. Mit dem Einsatz von Bodycams versuche man in Niedersachsen bereits gegenzusteuern. „Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass schon die Sichtbarkeit einer Bodycam oft zur Deeskalation einer brenzligen Situation beiträgt“, so Pistorius. Übrigens: Die Gewalt gegen Rettungsdienste nahm dagegen leicht ab. In 2020 wurden 216 Fälle registriert (im Vorjahr 244), was einen Rückgang von 11 Prozent entspricht.

Von Simon Polreich