Hannover

Mit Sorge hatten die Gesamtschulen der diesjährigen Verteilerkonferenz entgegen gesehen. Obwohl fast alle Gesamtschulen im Sekundarbereich überlaufen sind, hatte die Verwaltung angekündigt, dass sie weitere abgeschulte Schüler aufnehmen sollen. Dabei sah der Schulträger im Raummangel der Gesamtschulen kein Hindernis, forderte sogar, Fach- und Differenzierungsräume umzuwidmen, um Platz zu schaffen. Im Notfall sollte die Oberstufe sogar um einen Zug gekürzt werden. Doch die Verteilerkonferenz sei entspannt gewesen, so Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule.

150 bis 200 Schulwechsler in diesem Jahr

„Alle Schüler konnten untergebracht werden, keine Fach- oder Differenzierungsräume mussten geopfert werden. Es waren deutlich weniger abgeschulte Schüler. Das ist wohl Corona geschuldet“, erklärte Bax. Nach seinen Angaben habe es in diesem Jahr 150 bis 200 Schulwechsler gegeben, für die an anderen Schulen, darunter die Peter-Ustinov-Schule, die IGS Stöcken und die Pestalozzi-Schule, insgesamt vier Klassen aufgemacht worden seien.

Anzeige

Die Stadt hingegen nennt noch nicht die aktuelle Zahl der Schulformwechsler. Eine Sprecherin zur NP: „Weil im Verlauf der Sommerferien erfahrungsgemäß weitere Wechselbedarfe und Spätanmeldungen zu erwarten sind, kann die Zahl variieren.“ Möglicherweise könnte sogar eine zweite Verteilerkonferenz erforderlich sein.

Weitere NP+ Artikel

Schulleiter appelliert an Stadt: „Ende der Flickschusterei“

Schulleiter Bax warnt vor zu viel Optimismus: „Die Situation ist trügerisch. Es ist mitnichten alles gut. Tatsache ist, dass die letzten freien Kapazitäten endgültig ausgeschöpft sind.“ Ein Schuljahr sei schneller vorbei als man denkt und schon stehe die nächste Verteilerkonferenz bevor, so Bax: „Und auch dann gibt es Schulwechsler, vermutlich sogar viel mehr als in diesem Jahr. Dann platzen die Schulen endgültig aus allen Nähten.“ Er fordert daher von der Stadt ein klares Konzept, eine vernünftige Übergangslösung, etwa in Form einer Containerschule auf dem Parkplatz der Mühlenberger Gesamtschule, in jedem Fall aber „ein Ende der Flickschusterei“.

Von Britta Lüers