Wende bei den Bürgertests: Was wird aus den Anbietern in Hannover?

Hannover

In Bars, Restaurants oder leerstehenden Geschäften – Covid-Testzentren sind seit Ausbruch der Pandemie ein fester Bestandteil der Stadt. Der Bedarf war riesig, und so öffneten zahlreiche Teststationen auch in Hannover. Doch kostenlose Bürgertests werden nach einer neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums schon bald der Vergangenheit angehören. Und so stellt sich die Frage: Was wird daraus nach dem 11. Oktober?

Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage zeigte vor allem, dass es keine wirkliche Antwort gibt. Was man dagegen findet, ist Ungewissheit. „Natürlich wenden sich auch besorgte Mitarbeiter an uns. Aber wir schmeißen keinen raus, und die meisten haben Vertrauen in uns“, erzählt Moritz Hesse. Der 25-Jährige ist Geschäftsführer eines der größten Testzentren in Hannover. 200 Mitarbeiter in sieben Standorten arbeiten für das „Schnelltestzentrum Hannover“. Sein Team ist jung, besteht vor allem aus Studierenden und zeichne sich ohnehin durch eine „hohe Fluktuation“ aus. „Das liegt auch daran, dass immer mehr Menschen in ihre eigentlichen Berufe zurückkehren könne“, so Hesse weiter.

Allzu große Angst vor Arbeitslosigkeit und Veränderung scheint es auch unter den Mitarbeitern von Margarita Schewtschuk nicht zu geben. Seit Mai leitet die 24-jährige Biologiestudentin das „Covid Schnelltest Zentrum“ im Hauptbahnhof. „Unsere 30 Festangestellten werden in jedem Fall bleiben.“ Und: „Der große Hype klingt langsam ab, aber wir rechnen auch in der nächsten Zeit noch mit einem guten Anlauf.“ So lange die 3G-Regel besteht, werde auch die Nachfrage bleiben, sagt die Expertin.

Moritz Hesse am Corona-Testzentrum an der Karmarschstraße. Quelle: Christian Behrens

Wie viel ein Schnelltest nach dem 11. Oktober kosten wird, ist noch ungewiss. Man sei jedoch bemüht, den Preis niedrig zu halten. Mehr als 20 Euro dürfe es nicht kosten, finden Hesse und Schewtschuk.

Von Mareike Sophie Drünkler