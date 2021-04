Corona ist auch eine soziale Pandemie – und trifft die ärmeren Teile der Bevölkerung stärker. Das ist offenbar auch in Hannover und dem Umland so, räumt die Regionsverwaltung ein.

Wen Corona in Hannover besonders hart trifft

